L-AEsI VAZUT? Barbat din Valcea, disparut de la inceputul lunii decembrie

Politistii din Valcea fac verificari pentruidentificarea unui barbat de 73 de ani, care a plecat voluntar de la domiciliul sau din com. Stoenesti, sat Barlogu, judetul Valcea, intr-o directie necunoscuta, fara a mai reveni.La data de 7 decembrie a.c., politistii din Valcea au fost sesizati de catre un barbat, cu privire la faptul ca cumnatul sau, numitul RADI IOAN, a plecat de la domiciliu, in data de 02.12.2022 si nu a mai revenit pana in prezent.Barbatul are o inaltime de 1,70 m, greutate ... citeste toata stirea