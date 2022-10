In urma cu putin timp politistii valceni au fost sesizati cu privire la faptul ca, azi, 6 octombrie 2022, minorul DUMITRESCU BOGDAN DUMITRU, in varsta de 14 ani, a plecat de la domiciliul sau, din municipiul Ramnicu Valcea, fara a mai reveni pana in prezent.Semnalmente: inaltime 1,68m, greutate 46 kg, par castaniu, tuns scurt, ochi caprui si poarta ochelari de ... citeste toata stirea