La data de 10 iulie a.c, politistii au fost sesizati cu privire la plecarea voluntara a numituluiMATEI ALEXANDRU - SORINEL de 27 de ani,din municipiul Ramnicu Valcea.Acesta a plecat in mod voluntar, in data de 9 iulie a.c., de la domiciliul sau din municipiul Ramnicu Valcea, judetul Valcea, fara a mai reveni pana in prezent.Semnalmente: inaltime 175 cm, greutate 55 kg, par lung neingrijit de ... citeste toata stirea