La 51 de ani, un argesean este suspectat ca s-a drogat. ACCIDENTUL de pe DN7 ar fi fost provocat din aceasta cauza

Joi, 26 septembrie 2024, politistii Serviciului Rutier Valcea au intervenit la un eveniment rutier care s-a produs pe Drumul National 7 - Valea Oltului, in localitatea Calinesti, soldat cu pagube materiale. Din verificarile efectuate de catre politisti, s-a constatat ca un barbat in varsta de 51 de ani, domiciliat in municipiul Pitesti, judetul Arges, din cauze care urmeaza a fi stabilite in urma cercetarilor, ar fi pierdut controlul directiei de deplasare, intrand in santul de pe marginea ... citește toată știrea