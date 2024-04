La 70 de ani, un valcean a fost retinut pentru furt. A mers zeci de kilometri pentru a ajunge la "pont"

Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Valcea ne-au informat ca, la data de 5 aprilie 2024, politistii orasului Horezu au retinut un barbat, in varsta de 70 de ani, domiciliat in comuna Daesti. Barbatul in cauza este banuit de furt calificat."In fapt, la data de 5 aprilie, in jurul orei 15.30, politistii au fost sesizati prin apel 112, de catre un barbat, cu privire la faptul ca, in cursul diminetii, persoane necunoscute i-ar fi sustras acestuia din locuinta, o suma de bani si un ... citește toată știrea