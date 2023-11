COMUNICAT DE PRESAO echipa a Asociatiei Grupul de Actiune Locala "Castra Traiana" va fi prezenta marti, 7 noiembrie 2023, la ora 10.00, la Primaria Bujoreni, venind in sprijinul autoritatilor locale in vederea elaborarii Strategiei de Dezvoltare Locala 2023 - 2027. In perspectiva deschiderii noilor linii de finantare si necesitatii accesarii a cat mai multor fonduri europene, conducerea Primariei Bujoreni doreste initierea unor proiecte si abordari de dezvoltare rurala la nivel local, care sa ... citeste toata stirea