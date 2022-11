La Bujoreni se va realiza un complex administrativ modern. Urmeaza licitatia!

Proiecte pe banda rulanta la Primaria Bujoreni, aflata sub administrarea primarului Gheorghe Gingu. Zilele trecute, un alt obiectiv de investitii foarte important pentru comunitate a facut un nou pas spre implementare. Este vorba despre realizarea unui complex administrativ care sa fie compus din doua corpuri de cladire: sediul Primariei Bujoreni si o sala de sport multifunctionala ce poate fi transformata si in sala de evenimente."Un nou proiect se va implementa in comuna Bujoreni. Este ... citeste toata stirea