La Costesti se extinde iluminatul public cu inca 250 de lampi de tip LED

Primaria Costesti va extinde, in curand, sistemul de iluminat public modern, cu LED. Asta dupa ce, zilele trecute, Administratia Fondului pentru Mediu a anuntat proiectele aprobate, ce primesc finantare, iar cel de la Costesti se numara printre ele. Este vorba despre o investitie de peste 579.000 lei, urmand a se mai monta in comuna inca 250 de lampi cu LED.Iluminatul public reprezinta unul dintre criteriile de calitate ale civilizatiei moderne. El are rolul de a asigura atat orientarea si ... citeste toata stirea