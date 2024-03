La Dragasani, se extinde reteaua de gaze naturale cu un kilometru

Printre lucrarile importante care sunt programate a se desfasura in aceasta primavara in Dragasani, se afla si extinderea retelei de gaze naturale. De aceasta data, conform proiectului, administratia locala, condusa de edilul Cristian Nedelcu, are in vedere extinderea retelei din zona de sud a municipiului, mai exact in cartierul Zlatarei. Este o lucrare importanta pentru dragasanenii care locuiesc in aceasta parte a orasului (intre strada Visinilor si strada Scolii), pentru ca, nu peste multa ... citește toată știrea