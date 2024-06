La Horezu, consultare publica pe tema aprobarii PUZ "Introducere teren in intravilan in vederea construirii sala de evenimente"

Pana la data de 26 iunie 2024 (ora 14.00), persoanele fizice si juridice interesate pot trimite in scris contestatii, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ aflat in consultare publica la Primaria Orasului Horezu, referitor la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) "Introducere teren in intravilan in vederea construirii sala de evenimente", prin urmatoarele forme de comunicare: prin posta la adresa: Primaria orasului Horezu, strada 1 Decembrie, ... citește toată știrea