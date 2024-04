La Mihaesti, zeci de voluntari au participat la o actiune de ecologizare. Primarul Barzageanu are solutia pentru cei care arunca gunoaie!

Asa cum se intampla si in alte localitati mari ale judetului nostru (si nu numai in Valcea, evident), comuna Mihaesti se confrunta cu un *fenomen* nedorit: acela al cetatenilor care arunca deseuri in zone mai dosite, unde nu sunt montate (deocamdata) camere de supraveghere. Este si cazul islazului din satul Arsanca si al padurii din vecinatate. Din pacate, in aceasta zona, cum spuneam, una ceva mai izolata, vin cetateni care doresc sa scape de diferite resturi, deseuri, moloz etc. si le arunca ... citește toată știrea