Sub genericul "La obarsie, la izvoare", la Costesti vor avea loc zilele comunei. Primaria Costesti si Consiliul Loca organizeaza o serie de manifestari in perioada 13 -14 august 2023. Este cea de-a XVI-a editie, iar administratia publica locala a pregatit multe surprize pentru cetatenii comunei.Evenimentul va lua startul, duminica, 13 august 2023, dupa oferirea premiilor familiilor care isi aniverseaza "Nunta de Aur" la Biserica Parohiei Costesti. De la ora 15.00, pe scena amenajata in aer ... citeste toata stirea