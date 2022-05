La Popesti, primarita vrea sa cumpere microbuze scolare electrice

Vara aceasta va fi una plina pentru conducerea Primariei Popesti, care si-a propus sa duca la indeplinire o serie de proiecte importante. In primul rand, pentru ca pune pret pe educatia copiilor din comuna, primarita Aurora Magura a anuntat ca va continua investitiile scolile si gradinitele si localitate. Ea isi doreste achizitionarea unui microbuz electric de care sa beneficieze elevii din Popesti, asta in conditiile in care in comuna se vor amplasa doua statii pentru incarcarea masilor ... citeste toata stirea