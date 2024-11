La un pas de moarte! O soferita a ramas incarcerata. ACUM este transportata la spital

UP-DATE:Femeia care a produs accidentul si s-a autoaccidentat are 26 de ani si este domiciliata in orasul Baile Govora.____Pompierii valceni au intervenit, astazi, 15 noiembrie 2024, in jurul orei 11.30, pentru asigurarea masurilor de prevenire si stingere, de descarcerare si prim ajutor la un accident rutier produs in comuna Mihaesti.S-au deplasat de urgenta la locul evenimentului forte din cadrul Punctului de Lucru Bunesti si Detasamentului de Pompieri Ramnicu Valcea, cu o ... citește toată știrea