Lasa, ca recuperam in "prelungiri"! CAEsI VALCENI au votat pana la ora 11.00?

Este duminica, 24 noiembrie 2024! Ziua alegerilor prezidentiale (primul tur) in Romania. Si daca am fi vrut sa scriem ca este ziua mult asteptata... nu avem cum sa scriem asta. De ce? Pentru ca locuitorii judetului Valcea demonstreaza, cel putin pana la ora 11.00, ca nu prea au asteptat aceste alegeri. Prezenta la vot pana la aceasta ora este destul de scazuta in judetul nostru, de aproximativ 11%. Media la nivel national este de aproape 12%, fiind judete in care media de participare a ... citește toată știrea