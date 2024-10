Laurentiu Cazan prezinta informatii despre doua proiecte foarte importante aprobate in Camera Deputatilor

Astazi, 29 octombrie 2024, s-au aprobat in Camera Deputatilor doua proiecte de lege de importanta majora care vor avea un impact pozitiv asupra pensionarilor militari si asupra modului in care cetatenii isi exercita dreptul la vot in cadrul proceselor electorale!Proiectul de lege PLx 450/2024 reprezinta un pas important in recunoasterea si recompensarea sacrificiilor facute de pensionarii militari pentru tara noastra. Avand o abordare bazata pe echitate si sustenabilitate, legea introduce o ... citește toată știrea