Lectia Eco Provocarii: "Ne-am distrat copios la atelierele de mima si vanatoarea de reciclabile" VIDEO

Inscrisi intr-un concurs national alaturi de reprezentantii a sute de unitati de invatamant din intreaga tara, elevii unei scoli din Valcea sustin ca cele mai bune lectii legate de ecologizare le-au invatat in joaca. Scoala Gimnaziala Waldorf din Ramnicu Valcea este una dintre unitatile de invatamant din Romania inscrise in Programul "Eco Provocarea" care isi propune sa motiveze si sa indrume tinerii, pentru a deveni lideri in domeniul protejarii mediului. Proiectul de ecologizare a fost ... citeste toata stirea