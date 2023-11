In data de 14 noiembrie 2023, a fost aprobat in Camera Deputatilor un proiect de lege care modifica legea energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012, referitor la prosumatorii persoane juridice si fizice. 225 de deputati au votat pentru adoptarea modificarilor, in timp ce 30 au fost impotriva, iar 7 s-au abtinut.Una dintre modificarile aduse prin acest proiect de lege se refera la conceptul de "compensare cantitativa". Potrivit noilor dispozitii legislative, se stabileste o majorare ... citeste toata stirea