LEMN DE FOC pentru populatie. Cat costa metrul cub in oferta pe care Romsilva o aduce in fata romanilor

Regia Nationala a Padurilor - Romsilva pune, in total, la dispozitia populatiei din tara, pana la finalul acestui an, un volum de circa doua milioane de metri cubi de lemn pentru foc. In primele noua luni ale anului curent, unitatile din cadrul Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva au vandut populatiei 1.312.661 metri cubi lemn pentru foc, la un pret mediu de vanzare de 282 lei/metru cub, fara TVA, apropiat de pretul inregistrat in perioada similara a anului trecut.La nivelul Regiei