LEMNUL ramane o marfa valoroasa in judetul Valcea. Unii se gandesc sa il fure direct din padure. POLIEsISTII...

Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Valcea au anuntat, in cadrul unui bilant aferent primelor noua luni din anul 2024, ca, pe linie silvica, au fost efectuate 227 de controale, dupa cum urmeaza: 18 controale fiind executate in fondul forestier, trei in vegetatia forestiera din afara fondului forestier, 29 pe linia depozitarii, prelucrarii, sortarii, comercializarii materialelor lemnoase, 163 pe linia legalitatii transportului materialului lemnos, precum si 17 controale ce au ... citește toată știrea