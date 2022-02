Liga Femeilor Ortodoxe - moment de bilant la inceputul anului care va marca implinirea a trei decenii de activitate

Marti, 22 februarie, cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Parinte Varsanufie, Arhiepiscopul Ramnicului, in Sala "Iosif Episcopul" a Asezamantului pastoral "Sfantul Ierarh Calinic de la Cernica" membrele Ligii Femeilor Crestin-Ortodoxe au prezentat raportul de activitate al mandatului 2020-2021.Adunarea generala a aprobat in unanimitate activitatea actualului comitet de conducere si a votat investirea acestuia si pentru perioada 2022-2023. In programul cadru pentru urmatorii doi ani, ... citeste toata stirea