Ligia Deca, profesionistul care poate face din judetul Valcea un model construit pe cea mai valoroasa fundatie: educatia!

Sunt Ligia Deca, actualul ministrul al Educatiei, mama si profesionist dedicat, intru totul, educatiei. Cred cu tarie ca educatia este cheia unui viitor mai bun pentru fiecare dintre noi, iar investitiile in oameni sunt esentiale pentru dezvoltarea comunitatilor noastre. De-a lungul carierei mele, am contribuit la reforme care au adus schimbari semnificative in sistemul de educatie romanesc: dotari in scoli, construire de scoli noi si modernizarea celor existente, masa pentru copii la scoala, ... citește toată știrea