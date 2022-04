Liliana Blidaru: Clubul Rotary Ramnicu Valcea a organizat proiectul educativ "Caravana Siguranta Auto Copii"

Comunicat de presaClubul Rotary Ramnicu Valcea a organizat la sfarsitul saptamanii, in 16.04 a.c., in Scuarul" Mircea cel Batran" si Pasaj Cozia 2-Galeriile de Arta un proiect educativ "Caravana Siguranta Auto Copii".Proiectul, realizat in parteneriat cu Clubul Rotary Bucuresti Cismigiu, Fundatia Siguranta Auto Copii si Corpul National al Politistilor, a beneficiat de sprijinul Primariei Ramnicu Valcea, UAP Valcea si Crucea Rosie Valcea, carora le multumim. Prin astfel de actiuni, toti cei ... citeste toata stirea