Localitatile Mihaesti si Babeni raman fara apa potabila

Ca urmare a instiintarii SC CHIMCOMPLEX SA Borzesti, Sucursala Ramnicu Valcea, inregistrata la APAVIL SA cu nr. 1525/02.03.2022 prin care se comunica intreruperea furnizarii apei potabile pentru remedierea neetanseitatilor pe Magistrala Oltchim - firul A de apa potabila in zona Colonie Nuci, in perioada 03.03.2022, ora 0700 - 04.03.2022, ora 1500, se va intrerupe furnizarea apei potabile la consumatorii existenti in comuna Mihaesti - satele Munteni, Negreni si Stuparei si in orasul Babeni - ... citeste toata stirea