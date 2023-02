O femeie si un barbat sunt principalii suspecti intr-un dosar de furt calificat din trei locuinte aflate pe raza orasului Berbesti. Banuitii au fost retinuti pentru 24 de ore si urmeaza sa fie dusi in fata instantei.Anchetatorii au stabilit, in urma cercetarilor, ca femeie de 43 de ani si barbatul de 21 de ani ar fi sustras, pe parcursul anului 2022, din 3 locuinte situate in orasul Berbesti, mai ... citeste toata stirea