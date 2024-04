Locuinte sociale pentru 120 de ramniceni

Luni, 8 aprilie 2024, la ora 10.00, primii 48 de chiriasi vor primi cheile de la locuintele sociale din blocurile 1 si 2 din ansamblul construit pe strada Frunzisului, nr. 34, in zona Ostroveni Sud. Joi, 11 aprilie, celelalte 72 de familii vor putea intra in locuintele sociale repartizate in blocurile 3, 4 si 5, pe baza listei de prioritati aprobata prin HCL nr. 239/2023.Cele cinci blocuri cu regim de inaltime parter si trei etaje, compuse din 75 de apartamente cu doua camere (cu o suprafata ... citește toată știrea