Locuri de munca in Portugalia

COMUNICAT DE PRESALocuri de munca in PortugaliaAngajatorul GREENPEAS ENTERPRISE APS, cu adresa in Eskemosevej, 8, Refsvindige, DK-5853, Orbaek, Danemarca, ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 65 de locuri de munca vacante pentru lucratori in agricultura - culegatori de mazare .Locul de munca va fi in ferma din Vila Nova de Milfontes(Portugalia).Angajatorul cauta persoane indemanatice si mobile la cules de mazare. Pot aplica si cupluri. Se va munci intr-o ferma unde majoritatea ... citeste toata stirea