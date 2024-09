LOVIT pe trecerea de pietoni! Cazul unui pensionar din Ramnicu Valcea

In aceasta dimineata de joi, 19 septembrie 2024, politistii Biroului Rutier Valcea au intervenit la un accident rutier, produs pe strada Calea lui Traian din municipiul Ramnicu Valcea, in centrul orasului, soldat cu ranirea unei persoane.Din verificarile efectuate, politistii au stabilit ca un barbat, in varsta de 77de ani, in timp ce conducea un autoturism, ar fi acrosat un barbat in ... citește toată știrea