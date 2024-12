Lovitura administrativa a finalului de an din Valcea

In preajma sarbatorii Sfantului Nicolae, primarul Mihai Mateescu a prezentat govorenilor o veste extrem de importanta pentru comunitatea din statiune. In data de 4 decembrie 2024, edilul-sef social-democrat a semnat un contract de finantare in valoare de aproximativ sapte milioane de euro, in cadrul Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027. Banii vor fi folositi pentru realizarea Proiectului "Parc de agrement Baile Govora", un proiect care va transforma in bine si va revitaliza statiunea ... citește toată știrea