Lovitura de statiune a esuat! PSD - USR au atacat ilegal bugetul local din Calimanesti

Finalul anului 2024 a fost marcat de scandalul din Consiliul Local Calimanesti. Dupa cum se stie, Calimanesti - Caciulata este motor turistic al judetului Valcea. Daca tot ne place sa ne mandrim cu Valcea ca fiind un judet turistic, e necesar sa amintim ca jumatate din turistii care vin in judet, vin la Calimanesti. Statiunea valceana nu e doar campioana judeteana, ci e pe podium aproape de fiecare data in clasamentele pentru turism balnear. Ba chiar si in clasamentele turismului general din ... citește toată știrea