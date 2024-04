Lucrari de amenajare la unitati scolare din Dragasani

In municipiul Dragasani se desfasoara noi lucrari cu importanta pentru locuitorii orasului. Asa cum v-am informat luna trecuta, in aceasta primavara sunt programate a se desfasura lucrari pentru extinderea retelei de gaze naturale. Conform proiectului, administratia locala, condusa de edilul Cristian Nedelcu, are in vedere extinderea retelei din zona de sud a municipiului, mai exact in cartierul Zlatarei. Este o lucrare importanta pentru dragasanenii care locuiesc in aceasta parte a orasului ... citește toată știrea