LUCRARI din prima zi a saptamanii! Prundeni, Popesti, Brezoi, Barbatesti, Milcoiu... localitati cu restrictii de trafic

In data de 16 septembrie 2024, chiar in prima zi a noii saptamani, angajatii Sectiei Drumuri Nationale (SDN) Valcea au programate mai multe lucrari pe drumurile pe care le au in administrare. Lista restrictiilor de circulatie rutiera, valabile pentru 16 septembrie (in functie de conditiile meteo), este urmatoarea:* Pe DN 7, la km 159+400 - km 159+900, in comuna Milcoiu, se executa lucrari pregatitoare pentru montare parapet, intre orele 08.00-18.00. Circulatia rutiera se desfasoara pe doua ... citește toată știrea