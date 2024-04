Lucrari edilitare in mai multe sate din Tomsani

Primarul Andrei Nicolae si echipa pe care o coordoneaza in cadrul Primariei Tomsani au dat startul mai multor lucrari administrativ-edilitare si gospodaresti pe raza localitatii. Pentru ca vremea a permis, administratia din Tomsani a intensificat ritmul lucrarilor in ultimele saptamani. In a doua jumatate a lunii martie au inceput lucrarile de modernizare si de reabilitare pe strada Modarceni din centrul localitatii. Ulterior, in ultimele zile ale lunii martie, in satul Miresti s-au desfasurat ... citește toată știrea