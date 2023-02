Lucrari pentru fluidizarea traficului auto in cel mai mare cartier al Ramnicului

Primaria Municipiului, prin Directia Administrarii Domeniului Public, are in vedere realizarea in perioada imediat urmatoare a unor lucrari menite sa rezolve unele puncte critice ale traficului auto din cartierul Ostroveni. In acest sens, pe strada Luceafarului se va largi partea carosabila pe partea dreapta pe sensul de mers catre bulevardul Tineretului, incepand din dreptul Scolii Gimnaziale nr. 10, astfel incat spatiile de parcare in lungul strazii sa nu mai intersecteze cu ... citeste toata stirea