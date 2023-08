Primaria Ramnicu Valcea informeaza ca in perioada 7 - 11 august se vor aplica tratamente la sol de dezinsectie pe spatiile verzi apartinand domeniului public al municipiului in cadrul etapei a doua a acestei proceduri; in cazul unor conditii meteorologice nefavorabile, perioada se poate decala sau prelungi. Produsul utilizat este CYMINA PLUS (substanta activa Cipermetrina), destinat combaterii insectelor de disconfort (tantari, capuse, muste), face parte din grupa Xn si Xi de toxicitate si este ... citeste toata stirea