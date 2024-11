Luni, se opreste apa potabila intr-o comuna din judet. Restrictia este valabila pentru patru ore

In vederea desfasurarii actiunii de verificare a retelei de distributie din PEHD D 63mm, precum si a bransamentelor utilizatorilor, luni, 18 noiembrie 2024, intre orele 10.00-14.00, se va intrerupe furnizarea apei potabile la consumatorii de pe strada Constantin Chiritescu din comuna Daesti.Pentru asigurarea parametrilor de potabilitate a apei din retea, certificati prin buletine de analiza a apei in sectiunea de interventie (inainte si dupa spalarea retelei), se vor efectua purjari in zona ... citește toată știrea