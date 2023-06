Caz rupt parca din filmele cu mafioti la Ramnicu Valcea. O individa de "meserie" santajista a fost arestata la domiciliu dupa ce a cerut sume imense de bani sub pretextul ca intervine la DGASPC Valcea pentru un dosar de handicap. Evident ca totul era o mare pacaleala, iar cand victima si-a dat seama de acest lucru, atunci inculpata Marinela K. a dezlantuit iadul. Femeia pretindea ca are legaturi cu mafia, trimitea mesaje cumplite in care-si ameninta victima ca-i macelareste copiii, ca le scoate ... citeste toata stirea