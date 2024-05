Mai multe ulite din Sirineasa au vazut "lumina" asfaltului. Lucrari si la reteaua de canalizare

Cum va spuneam intr-un articol publicat recent in ziarul nostru, Sirineasa este o localitate care si-a schimbat simtitor aspectul, in bine, in ultimii cinci-sase ani. La aceasta si-au adus contributiile atat autoritatile locale, care au investit in infrastructura si utilitati, dar si privatii, care au construit si/sau au modernizat locuintele, au pus panouri solare, au schimbat acoperisurile vechi, au construit garduri moderne din materiale durabile, au pus gazon, au plantat pomi pe care ii ... citește toată știrea