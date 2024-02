MAINE suna alarmele in Ramnic

In contextul activitatilor desfasurate cu ocazia "Saptamanii Protectiei Civile", in perioada 26 februarie - 4 martie 2024, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) va organiza si desfasura in data de 28 februarie 2024, in intervalul orar 10.00 - 11.00, exercitiul de alarmare publica denumit generic "Miercurea alarmelor". Acest exercitiu va fi organizat pentru verificarea functionarii sirenelor pe intreg teritoriul national prin actionarea acestora in zona de competenta a fiecarui ... citește toată știrea