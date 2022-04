Manelistul care se afla in blindatul care a lovit mai multe masini pretinde ca soferul a incercat sa evite un copil VIDEO

Un blindat englezesc de 11 tone, modificat in vehicul istoric pentru a putea circula pe drumurile publice, a provocat un incident rutier pe o strada centrala din Ramnicu Valcea. Manelistul care l-a inchiriat pentru o filmare a explicat ce s-a intamplat. Blindatul care a fost vazut miercuri, 13 aprilie, pe strazile din Ramnicu Valcea a fost protagonistul unui incident rutier, in urma caruia mai multe masini au fost avariate, chiar in centrul orasului, pe o strada ce duce spre cel mai mare parc ... citeste toata stirea