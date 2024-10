MARE GRIJA cum circulati, in ziua de marti, pe drumurile din Valcea! Sunt restrictii rutiere in sapte locuri, trei doar la Calimanesti

Pentru ziua de marti, 8 octombrie 2024, reprezentantii Sectiei Drumuri Nationale (SDN) Valcea au programat mai multe lucrari, in sapte locuri din judetul nostru. Pentru executarea acestor lucrari va fi nevoie de instituirea temporara a unor restrictii de circulatie rutiera. Astfel, lista restrictiilor rutiere valabile pentru ziua de marti (in functie de conditiile meteorologice) este urmatoarea:* Pe sectorul de drum DN 7 km 198+200 - km 198+500, in extravilanul orasului Calimanesti, se ... citește toată știrea