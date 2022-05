"Marea Olteniei", cu miraculoasele sale ape sarate, isi redeschide portile cu tarife neschimbate FOTO

Unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Valcea, in sezonul estival, Strandul Ostroveni, probabil, cea mai mare baza de agrement din regiune, isi deschide portile vineri, 27 mai. Cunoscut drept "Marea Olteniei", datorita numarului mare de turisti care-l iau cu asalt vara de vara, ce ajunge chiar la 10.000 de vizitatori in perioada caniculara, strandul din municipiul resedinta de judet se afla in administrarea Primariei Ramnicu Valcea. Amplasat pe un vechi brat al Oltului, ... citeste toata stirea