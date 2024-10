Marti, lucrari pe DN 7, la Calimanesti. RESTRICEsII de circulatie rutiera. Se lucreaza si in Livezi, la un podet

Angajatii Sectiei Drumuri Nationale (SDN) Valcea au programate lucrari in ziua de marti, 15 octombrie 2024, in doua localitati din judet. Pentru desfasurarea acestor lucrari este nevoie de instituirea unor restrictii temporare ale circulatiei rutiere, dupa cum urmeaza:* Pe DN 7, la km 198+200 - km 198+500, in extravilanul orasului Calimanesti, se lucreaza la consolidare ... citește toată știrea