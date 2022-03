Masa calda pentru 223 de elevi din Daesti

Primaria Daesti le ofera tuturor elevilor o masa calda pe zi. Proiectul in valoare de 70.000 de euro, fonduri nerambursabile, a fost deja aprobat si este in colaborare cu Scoala Gimnaziala Daesti. In cadrul acestuia, in curtea unitatii de invatamant se va construi si un parc modern, precum si alte facilitati pentru micutii care merg la scoala.De masa calda vor beneficia 223 de elevi arondati unitatii de invatamant de pe raza comunei Daesti. Programul are ca principal scop asigurarea accesului ... citeste toata stirea