Masina unor ucraineni, in care erau patru persoane si un nou-nascut, a luat foc in trafic, pe Valea Oltului. O persoana a fost ranita VIDEO

Incidentul s-a petrecut sambata dupa-amiaza, 9 aprilie, in centrul orasului-statiune Calimanesti, din Valcea, chiar pe artera principala. Un ucrainean care se afla intr-o alta masina a suferit arsuri de gradul I si II. Un autoturism inmatriculat in Ucraina a luat foc in mers la km 192 + 950 m al DN 7 / E 81, chiar in apropierea sediului Politiei din Calimanesti - Valcea si destul de aproape si de cel al Primariei.In autoturism se aflau patru adulti si un nou-nascut in momentul izbucnirii ... citeste toata stirea