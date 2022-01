Masuri necesare pentru protejarea apometrelor in perioada de iarna

COMUNICAT DE PRESAMASURI NECESARE PENTRU PROTEJAREA APOMETRELORAvand in vedere temperaturile scazute, pentru a evita problemele legate de riscul de inghet si pentru a evita cheltuielile ocazionate de deteriorarea apometrelor, va recomandam urmatoarele masuri:daca apometrele sunt montate in camine, asigurati-va ca acestea au capacul inchis, nu lasati capacul ridicat pentru aerisire nici pe timpul zilei;daca apometrele sunt montate in subsoluri sau pivnite, recomandam reducerea ... citeste toata stirea