Matei vrea sa fie cel mai longeviv senator valcean de dupa '89

Parlamentarul PSD Valcea Bogdan Matei are toate sansele sa mai prinda un mandat la Senat. Conform informatiilor din interiorul PSD, senatorul urmeaza sa isi depuna candidatura, zilele viitoare, pentru un nou mandat. In legislatura 2020/2024, Bogdan Matei a inregistrat progrese mari in aptitudinile oratorice, fiind parte a listei de comunicatori la nivel central ai partidului. Avand in vedere si buna relationare pe care o are cu activul de partid, Matei are toate sansele sa ramana senator si in ... citește toată știrea