Merge la INCHISOARE! Cati ani cu executare a primit valceanul care a recidivat in conducerea masinii sub influenta alcoolului

Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Valcea au pus in executare, in data de 12 noiembrie 2024, un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea, privitor la un barbat, in varsta de 64 de ani, domiciliat in comuna Malaia.Conform mandatului emis de catre Judecatoria Brezoi, ... citește toată știrea