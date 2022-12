Mesajul deputatului Neata inaintea sarbatorilor de iarna

In jurul mesei de Craciun.Se apropie cea de-a doua sarbatoare din an in care cel mai important lucru este sa fim in jurul mesei impreuna cu cei mai apropiati dintre oamenii pe care ii avem pe acest pamant. Familia a fost si ramane cel mai de incredere loc dintre cele pe care le-am avut, le avem si le vom avea pe parcursul acestei vieti.Spun loc si nu grup, pentru ca familia este si un loc anume. Acela in care sunt toti cei care ne inconjoara cu grija si cu atentia lor si cei pe care suntem ... citeste toata stirea