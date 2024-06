Mesajul primarului GUTAU cu ocazia sarbatoririi Zilei Drapelului National

Astazi, 26 iunie 2024, in Romania (precum si la misiunile romanesti din strainatate) este sarbatorita Ziua Drapelului National. In judetul Valcea, semnificatia zilei a fost marcata pe platoul din fata prefecturii. Cu acest prilej, Mircia Gutau, primarul municipiului Ramnicu Valcea, a transmis un mesaj pe care vi-l prezentam integral in randurile de mai jos:"Agitat in vant la victorie si bucurie sau folosit ca sa ne stergem lacrimile de durere si necaz, Drapelul National este mai mult decat un ... citește toată știrea